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18:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Удивительный побег. Перебежчику из КНДР удалось бежать из китайской тюрьмы, его ловили 40 дней

Северокореец, бежавший из тюрьмы в Китае, пойман после 40 дней активных полицейских поисков. За информацию о нем предлагалось большое вознаграждение.

Источник: JILIN POLICE

39-летний мужчина, которого в Китае называют Чжу Сяньцзянь (его настоящее северокорейское имя не называется), бежал из КНДР в 2013 году и вскоре был приговорен китайским судом к тюремному заключению.

Его побег из тюрьмы вызвал большой общественный резонанс в социальных сетях.

Прежде всего, сам факт побега из китайской тюрьмы — большая редкость.

На видео с камер наблюдения, обнародованном государственным медиа-агентством в Пекине Beijing News, видно, как 19 октября заключенный забирается на тюремный сарай, оттуда перелезает на крышу основного здания и перепрыгивает через внешний забор, находящийся под электрическим напряжением.

У многих вызывает удивление, как после длительного заключения в тюрьме Чжу Сяньцзянь сохранил такую физическую форму. На видео также видно, что охранники пустились в погоню, но безрезультатно.

Также общественность заинтересовала личность бежавшего. Власти постоянно увеличивали размер вознаграждения за любую информацию, которая приведет к его поимке. Последняя сумма составила 109 тысяч долларов.

Как заявляют китайские власти, Сяньцзянь — не просто перебежчик. В судебных материалах говорится, что после проникновения на китайскую территорию (через реку на границе КНДР и КНР) он ограбил несколько домов в близлежащей деревне.

Он также ударил ножом пожилую женщину, которая обнаружила его прячущимся в ее доме. После ареста у него были изъяты украденные мобильные телефоны, одежда и деньги.

По совокупности преступлений, включая незаконное проникновение на территорию Китая, Сяньцзяня приговорили к 11 годам заключения, из которых на момент побега он отсидел девять.

По истечении полного срока наказания его предполагалось депортировать обратно в КНДР. Многие считают, что его побег — это попытка избежать возвращения на родину, где его ждет еще более суровое наказание, чем в Китае, вплоть до смертной казни.

Несмотря на то, что Китай подписал конвенцию ООН 1951 года о беженцах, которая запрещает выдачу перебежчиков на родину, если там существует угроза их жизни, китайские власти возвращают северокорейцев Пхеньяну, называя их нелегальными мигрантами, а не беженцами.

В 2014 году специальная комиссия ООН по правам человека обвинила власти КНДР в систематическом, тотальном и вопиющем нарушении прав своих граждан, а также в преступлениях против человечности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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