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17:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Индийский бизнесмен построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала

Индийский бизнесмен из штата Мадхья-Прадеш построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала, тут же ставшую местной достопримечательностью.

Источник: ANAND PRAKASH CHOUKSEY

«Это был подарок для моей супруги, для нашего города и его жителей», — рассказал Би-би-си 52-летний Ананд Пракаш Чукси.

По словам бизнесмена, строительство собственной копии легендарного мавзолея-мечети, обошлось ему в 20 млн рупий — около 260 тыс. долларов.

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Местный Тадж-Махал, расположенный на территории обширного владения семьи Чукси, привлек внимание туристов. По словам Ананда, многие люди проводят здесь свадебные фотосессии или просто приходят фотографироваться на фоне здания.

«Я не против, поскольку в нашем городе все друг друга знают, мой дом открыт для всех», — заявил бизнесмен.

При этом Ананд Чукси добавил, что внутрь он пускает не каждый день, поскольку, говорит он: «Дом есть дом, и мы здесь живем». Но иногда семья все же раскрывает двери своего особняка для посетителей, которые могут насладиться помпезным интерьером — замысловатыми цветочными мотивами, украшающими мраморные стены и полы, а также большими решетчатыми окнами.

В этом доме есть две большие спальни (всего спален четыре), расположенные на разных уровнях, а также библиотека и комната для медитации. В гостиной можно увидеть мраморные колонны, две изогнутые лестницы и позолоченный потолок.

По словам Ананда Чукси, Тадж-Махал стал главным источником вдохновения для создания этого дома, однако его интерьер нельзя назвать строго исламским: в гостиной и комнатах есть современные атрибуты.

На создание копии мечети-мавзолея потребовалось три года: супруги неоднократно посещали Тадж-Махал, изучая его внутренности до мельчайших подробностей, а также использовали 3D снимки этого здания.

Идея была в том, чтобы построить что-то максимально приближенное к оригиналу. Но в итоге инженеры, работавшие над проектом, уменьшили копию здания втрое.

Обладатели собственного Тадж-Махала — супруги Ананд и Манджуша | Источник: ANAND PRAKASH CHOUKSEY

Ананд Пракаш Чукси — не первый, кого вдохновил уникальный вид «монумента любви» (так многие называют Тадж-Махал). В 2013 году вышедший на пенсию госчиновник также построил копию этого сооружения для своей супруги в деревне на севере Индии.

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть 17 века, расположенный в Агре, городе на севере Индии. Он был построен по заказу падишаха Шах-Джахана в память о своей супруге, умершей при родах 14-го ребенка.

Этот легендарный мраморный комплекс стал одной из главных достопримечательностей Индии: до пандемии его ежедневно посещали около 70 тыс. человек.

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