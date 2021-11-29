Индийский бизнесмен построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала

«Это был подарок для моей супруги, для нашего города и его жителей», — рассказал Би-би-си 52-летний Ананд Пракаш Чукси.
По словам бизнесмена, строительство собственной копии легендарного мавзолея-мечети, обошлось ему в 20 млн рупий — около 260 тыс. долларов.
Местный Тадж-Махал, расположенный на территории обширного владения семьи Чукси, привлек внимание туристов. По словам Ананда, многие люди проводят здесь свадебные фотосессии или просто приходят фотографироваться на фоне здания.
«Я не против, поскольку в нашем городе все друг друга знают, мой дом открыт для всех», — заявил бизнесмен.
При этом Ананд Чукси добавил, что внутрь он пускает не каждый день, поскольку, говорит он: «Дом есть дом, и мы здесь живем». Но иногда семья все же раскрывает двери своего особняка для посетителей, которые могут насладиться помпезным интерьером — замысловатыми цветочными мотивами, украшающими мраморные стены и полы, а также большими решетчатыми окнами.
В этом доме есть две большие спальни (всего спален четыре), расположенные на разных уровнях, а также библиотека и комната для медитации. В гостиной можно увидеть мраморные колонны, две изогнутые лестницы и позолоченный потолок.
По словам Ананда Чукси, Тадж-Махал стал главным источником вдохновения для создания этого дома, однако его интерьер нельзя назвать строго исламским: в гостиной и комнатах есть современные атрибуты.
На создание копии мечети-мавзолея потребовалось три года: супруги неоднократно посещали Тадж-Махал, изучая его внутренности до мельчайших подробностей, а также использовали 3D снимки этого здания.
Идея была в том, чтобы построить что-то максимально приближенное к оригиналу. Но в итоге инженеры, работавшие над проектом, уменьшили копию здания втрое.
Ананд Пракаш Чукси — не первый, кого вдохновил уникальный вид «монумента любви» (так многие называют Тадж-Махал). В 2013 году вышедший на пенсию госчиновник также построил копию этого сооружения для своей супруги в деревне на севере Индии.
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть 17 века, расположенный в Агре, городе на севере Индии. Он был построен по заказу падишаха Шах-Джахана в память о своей супруге, умершей при родах 14-го ребенка.
Этот легендарный мраморный комплекс стал одной из главных достопримечательностей Индии: до пандемии его ежедневно посещали около 70 тыс. человек.