Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к омикрон-штамму коронавируса

«Основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов, (Центр имени Гамалеи. — Прим. ред.) уже приступил к разработке новой версии вакцины “Спутник”, адаптированной к “омикрону”, — говорится в заявлении.
Как отметили в РФПИ, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако в этом случае новая версия «Спутника» может быть готова к массовому производству через 45 дней.
«Несколько сотен миллионов бустеров “Спутника” против “омикрона” могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз», — отметили в фонде.
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.