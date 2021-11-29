18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лоси «захватили» целый город в США (видео)
Десятки животных уютно расположились на газонах и совсем не смущались людей.
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В конце ноября жители и гости американского городка Эстес-Парк в штате Колорадо столкнулись с необычной проблемой. Их город буквально захватили дикие лоси, которые облюбовали городские лужайки, газоны и местное гольф-поле.
На многочисленных видео в соцсетях можно увидеть огромное количество этих величественных животных, бегающих по городскому парку и уютно дремлющих прямо у дверей частных домов.
Сообщается, что в это время года во время брачного сезона лоси часто заходят в город, который находится всего в нескольких километрах от Национального парка Роки-Маунтин. Но в этом году животных в разы больше, чем в предыдущие годы. В целом, они ведут себя дружелюбно, но все равно вытаптывают лужайки, объедают деревья и время от времени дерутся между собой за внимание самок.
Екатерина Гура
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