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18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лоси «захватили» целый город в США (видео)

Десятки животных уютно расположились на газонах и совсем не смущались людей.

В конце ноября жители и гости американского городка Эстес-Парк в штате Колорадо столкнулись с необычной проблемой. Их город буквально захватили дикие лоси, которые облюбовали городские лужайки, газоны и местное гольф-поле.

На многочисленных видео в соцсетях можно увидеть огромное количество этих величественных животных, бегающих по городскому парку и уютно дремлющих прямо у дверей частных домов.

Сообщается, что в это время года во время брачного сезона лоси часто заходят в город, который находится всего в нескольких километрах от Национального парка Роки-Маунтин. Но в этом году животных в разы больше, чем в предыдущие годы. В целом, они ведут себя дружелюбно, но все равно вытаптывают лужайки, объедают деревья и время от времени дерутся между собой за внимание самок.

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