18:16 (мск),
Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил победителей
В этом году мероприятие получилось рекордным.
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25 ноября жюри 31-го Московского международного фестиваля рекламы Red Apple объявило имена победителей и призеров этого года и вручило награды героям этого фестивального сезона.
В этом году фестиваль, созданный АКАР, получился рекордным. Всего на конкурс было подано более 600 работ, а проекты оценивали более 80 членов международного жюри, из них 52 иностранных представителя из 24 стран, более 450 Каннских львов у членов судейского состава. По итогам голосования были определены 31 золотая победа, 46 — серебряных, 55 — бронзовых и 30 шорт-листов.
Гран-При направления MEDIA завоевали агентство OMD Media Direction совместно с клиентом HASBRO с кейсом Double Transformation.
Специальные награды Red Apple 2021 были отданы Leo Burnett Worldwide («Сеть года»), Media Direction Group («Медиасеть года»), Leo Burnett Moscow («Агентство года»), Sber («Рекламодатель года»), Mozga Studio («Агентство года» в сегменте CREATIVE), OMD Media Direction («Агентство года» в сегменте MEDIA), emg («Агентство года» в сегменте MARKETING).
Эксклюзивная номинация Best in Instagram включена в конкурс Red Apple уже в четвертый раз. Золото в категории взяли Mozga Studio совместно с брендом Enjoyable Ageing Charity Foundation и кейсом Disappearing Stories.
С полным списком победителей и призеров Red Apple 2021 можно ознакомиться на ADPASS.