В российский городах тестируют «умную» оплату в общественном транспорте

«В Твери, Перми и Таганроге тестируется новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения… Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе», — отметил он.
С помощью новой технологии пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места.
Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса, само определяет, на каком остановочном пункте человек зашел, и какова стоимость проезда. Этой цифровой технологией заинтересовались уже более 30 регионов страны, уточнил представитель Минтранса.
Разработчик нововведения — компания «Датапакс» — планирует внедрить сервис «умной» оплаты на всех маршрутах общественного транспорта в Твери, где работает приложение «Волга». При этом в Таганроге и Перми технология уже тестируется на отдельных маршрутах, в следующем году ее применение будет расширяться.
«Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала — водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути», — пояснили в компании.
По словам Богданова, внедрение сервиса позволит достичь одной из важных целей стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли — максимального расширения возможности безналичной оплаты и формирования «зеленых цифровых коридоров», повышающих комфорт, безопасность и скорость проезда на общественном транспорте. «Наша задача — к 2024 году довести до 70% долю пассажиров с безналичной оплатой проезда на транспорте в крупнейших агломерациях, это в 10 раз больше показателя прошлого года», — напомнил чиновник.
Эксперты из ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) добавили, что капитальные затраты на оснащение стандартным оборудованием для приема оплаты проезда могут составлять от 20 до 300 тысяч рублей на одно транспортное средство, средний автопарк может потребовать десятки миллионов рублей, а датчик для оплаты через приложение кратно дешевле.