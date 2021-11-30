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11:48 (мск), источник: ИА REGNUM

В финале конкурса «Твой ход» сделаны два предложения руки и сердца

СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 30 ноября 2021, 09:35 — REGNUM. Финалисты Всероссийского конкурса «Твой ход» сделали предложение руки и сердца своим возлюбленным в ходе торжественной церемонии награждения победителей.

Источник: АНО «Россия — страна воможностей»

Во время торжественной церемонии закрытия финала Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» два финалиста конкурса Владислав Запылихин и Вячеслав Григорьев сделали предложение выйти замуж своим девушкам.

Владислав Запылихин и Яна Миленькая вместе учатся на 4 курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве на факультете государственного управления экономикой.

Владислав из города Салават Республики Башкортостан, Яна — из Краснодара. Они познакомились во время поступления в университет и с тех пор встречаются уже 2,5 года. После знакомства вместе начали участвовать в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Сначала им не удалось добиться успеха, но уже в 2020 году Владислав стал победителем Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», а Яна — Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал».

«В 2021 году мы решили принять участие во Всероссийском студенческом конкурсе “Твой Ход”. На первых этапах выбрали направление “Помню о важном” и делали совместный проект по развитию исторического туризма в городе Зарайске. На полуфинале в ходе деловой игры мне досталась роль играющего по тренду, Яне — упорного достигатора, оба успешно прошли этот этап конкурса и стали финалистами. В финале “Твоего Хода” вместе выбрали факультет карьеры», — рассказал Владислав Запылихин.

Накануне финала Владислав попросил руку и сердце Яны у ее отца Александра Миленького, полуфиналиста конкурса «Лидеры России» и финалиста конкурса «Лидеры России. Политика», а затем помощи организаторов конкурса «Твой Ход» в воплощении своей идеи — сделать предложение любимой во время церемонии награждения победителей. Для девушки это было сюрпризом.

«На мгновенье мир остановился. Я увидела Влада, его глаза, кольцо, цветы. Это сказка, которая ожила на “Твоем ходе”! Я очень рада, что мы можем начать новый этап нашей жизни и, конечно, у нас все получится», — поделилась своими эмоциями Яна Миленькая.

Вторая пара ребят из Ростова-на-Дону. Вячеслав Григорьев обучается в Ростовском государственном экономическом университете на кафедре менеджмента, Мария Мережкина — студентка Ростовского медицинского университета. Вячеслав и Мария познакомились в 2019 году во время съемки одного из студенческих проектов. На участие в «Твоем Ходе» пару подтолкнула сестра Вячеслава — Наталия, которая в 2020 году стала победительницей конкурса «Большая перемена».

В 2021 году Вячеслав и Мария решили принять участие во Всероссийском Студенческом конкурсе «Твой Ход». Практически сразу ребята попали в команду амбассадоров конкурса и вместе успели принять участие в фестивале «Таврида-АРТ», форуме «Россия — страна возможностей» и Всероссийском слете национальной лиги студенческих клубов. В этом году Вячеслав и Мария уже испытывали свои силы в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Сначала принимали участие в конкурсе «Лидеры России», а после стали полуфиналистами конкурса «Мой первый бизнес».

«До сих пор не понимаю, что произошло, как у Славы в руках оказался микрофон, почему все смотрят на нас? Я совершенно ни о чем не подозревала, для меня предложение стало полной неожиданностью. И вот на моем пальце кольцо, и я плачу от счастья», — говорит Мария Мережкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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