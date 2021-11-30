11:39 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса за сутки. Это минимум с 15 октября
Число летальных исходов за сутки возросло на 1 229.
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МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648 случаев, это минимум с 15 октября. Общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 636 881, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,34%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 442. Всего уже выздоровели 8 329 253 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 229 против 1 209 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 274 193 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,86%, следует из данных штаба.
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 788 против 3 434 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 946 717 случаев заражения.
В относительном выражении прирост составил 0,14%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее. Всего в городе умерли 34 202 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.