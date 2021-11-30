В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

Газета Presse сообщила, что отказ от иммунизации в Австрии будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг ранее заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнется с 1 февраля 2022 года.
«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков журналистам.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.