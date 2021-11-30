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13:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Кремле исключают введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: © РИА Новости

Газета Presse сообщила, что отказ от иммунизации в Австрии будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг ранее заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнется с 1 февраля 2022 года.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков журналистам.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

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