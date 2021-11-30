В Госдуме прокомментировали планы «Роскосмоса» выращивать растения на орбите

По словам депутата, в сельскохозяйственной отрасли есть более приоритетные задачи, чем эта. Он отметил, что следует заняться их решением.
«То фильм в космосе снимают, теперь еще дурь одну придумаем. Давайте здесь то, что под ногами лежит, что под рукой, брать и использовать», — прокомментировал планы «Роскосмоса» Кашин.
Ранее Рогозин рассказал, что семена и ростки на орбите будут подвержены сильному влиянию космической среды — радиации, яркому потоку ультрафиолетового излучения. Не исключено, что эксперимент будет проведен при помощи 3D-биопринтера, уточнил глава госкорпорации.
Кроме того, он раскрыл планируемые названия новых модулей перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС). Рогозин отметил, что они будут названы в честь российских субъектов.