Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству

«Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря. Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах…» — сказал судья.
Он добавил, что Романов также признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
Наказание будет объявлено позже. Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить Сергия к четырем годам колонии общего режима.
Сам обвиняемый заявил перед оглашением приговора, что не призывал монашек к самоубийству.
«Вот вы отец, вы разве можете призывать? Я задал вопрос, готовы ли они к духовному патриотизму», — сказал Сергий.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от Церкви.
Бывшего схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили из Екатеринбурга в столицу. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца.
СК также возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты «а», «г» части 2 статьи 117 УК) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК). У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.