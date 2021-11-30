Заслуженный врач РФ предупредил о риске «твиндемии» в России

«Благодаря мерам по профилактике SARS-CoV-2 в мире, в прошлом году создалось впечатление, что как бы исчезли многие другие респираторные вирусы. Например, в предыдущую зиму у нас, по сути, вообще не было сезона гриппа. Однако большинство экспертов предсказывало возможность возвращения этих болезней в этом году. Сейчас врачи обеспокоены возможной “твиндемией”, то есть сочетанием нынешнего подъема COVID-19 и эпидемии гриппа», — сказал он.
По его словам, в этом году противоэпидемические меры были ослаблены — в связи с этим выросла заболеваемость респираторными вирусами.
«Кроме того, год отдыха не мог не привести к значительному снижению коллективного иммунитета к гриппу и другим ОРВИ — иммунитет к этим инфекциям не пожизненный. В октябре 2021 года во многих странах северного полушария отмечались вспышки инфекции, вызванной респираторно-синтициальным вирусом, а сейчас появились сообщения о значительном росте других ОРВИ, включая грипп. Поэтому, как никогда важно получить вакцину как от гриппа, так и от COVID-19. Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу, и при этом не возрастает частота побочных реакций», — заключил заслуженный врач.