Первый канал перезапустит «Поле чудес»

Разрыв в телекомпанией «ВИД» телеканал объяснил «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».
Из сообщения его пресс-службы следует, что Первый канал заключил договоренность с американской телекомпанией Си-би-эс, которой принадлежат права на телевикторину «Wheel Of Fortune» — прообраз «Поля чудес».
«И с января 2022 года в эфире Первого канала — как всегда по пятницам — начнет выходить шоу “Наше поле чудес” с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы», — сказано в сообщении пресс-службы.
Якубович в разговоре с РБК заявил, что не знает, «какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией “ВИД”. По мнению 76-летнего ведущего, формат телешоу не изменится.
Премьера капитал-шоу «Поле чудес» на ЦТ состоялась в октябре 1990 года. Первым ведущим был Владислав Листьев, с 1991 года программу ведет Якубович. «Это часть истории всей страны», — пишет пресс-служба Первого канала.
Телекомпания «ВИД» была основана в 1987 году частью сотрудников главной редакции программ для молодежи ЦТ, в том числе Листьевым и Александром Любимовым. В последние годы на Первом канале осталась только одна программа ее производства — «Поле чудес».
Считается, что заместитель главного редактора главной редакции программ для молодежи Анатолий Лысенко увидел американскую «Wheel Of Fortune» в 1989 году в гостинице в Париже.
Председатель совета директоров телекомпании «ВИД» Александр Любимов пока не прокомментировал разрыв контракта с Первым каналом на производство «Поля чудес».
В 2017 году Любимов объявил, что программа «Жди меня» переходит на НТВ, так как «приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ».
Спустя 31 год после выхода в эфир шоу продолжает пользоваться популярностью. Самый высокий рейтинг «Поля чудес» в прошлом году измеритель телеаудитории Mediascope зафиксировал 30 октября — почти 6,4% всего населения страны старше четырех лет. Выпуск собрал почти 20% всех, кто тогда находился у телеэкрана, пишет РБК.