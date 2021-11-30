Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: начало советско-финской войныНачало советско-финской войны, пожар в Хрустальном дворце и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
18:18 (мск), источник: © РИА Новости

Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«С учетом особенности нового штамма “омикрон”, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как уточнила Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения «омикроном». Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именного этого варианта SARS-CoV-2.

«Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму», — пояснила она.

По ее словам, «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как мутации в этом штамме усиливают его способность проникать в клетки. Меры профилактики остаются прежними: это вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок, отметила Попова.

Главный санитарный врач подчеркнула, что в России этот вариант возбудителя COVID-19 не выявлен.

Она рассказала, что самые ранние образцы B.1.1.529 датированы 9—11 ноября.

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон»: по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

Справка
Заразнее «дельты» и опаснее для молодых: что известно о новом штамме коронавируса «омикрон»Откуда он взялся, как им болеют и стоит ли опасаться «новой волны».
 Зеленский объявил войну России
Последние слова умершего от COVID-19 'антиваксера' поразили его родных
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь