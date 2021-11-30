18:18 (мск), источник: © РИА Новости
Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«С учетом особенности нового штамма “омикрон”, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Как уточнила Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения «омикроном». Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именного этого варианта SARS-CoV-2.
«Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму», — пояснила она.
По ее словам, «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как мутации в этом штамме усиливают его способность проникать в клетки. Меры профилактики остаются прежними: это вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок, отметила Попова.
Она рассказала, что самые ранние образцы B.1.1.529 датированы
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон»: по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.