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12:34 (мск), источник: ИА REGNUM

В Москве открылась регистрация зрителей на «Неделю “Тавриды. АРТ”

«Неделя “Тавриды. АРТ” во второй раз состоится в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе “Арт-кластера “Таврида” 30 ноября.

Источник: Арт-кластер «Таврида»

Мероприятия в рамках «Недели “Тавриды. АРТ” пройдут в период с 16 по 25 декабря 2021 года. По словам организаторов, участников (резидентов) проекта ожидает “синтез шоу, общения и творчества”.

Резиденты смогут посетить театрализованное музыкальное шоу, концерт симфонического оркестра, модный показ, мастер-классы и другие мероприятия. Также участники смогут присутствовать на церемонии вручения премии «Легенды Тавриды» телеведущему Александру Маслякову, композитору Игорю Матвиенко, а также искусствоведу Ольге Свибловой.

Добавим, что мероприятия «Недели “Тавриды. АРТ” сможет посетить любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Резидентам необходимо лишь пройти регистрацию с помощью мобильного приложения “Таврида”.

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