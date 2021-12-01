Профессор РАН объяснил случаи распространения медиками мифов о прививках

Медики, как и люди без медицинского образования, могут поверить в мифы вокруг вакцинации из-за потери точки опоры и желания найти эмоциональную поддержку на фоне вызванных пандемией психологических травм, рассказал РБК профессор, куратор исследований влияния Covid на психологию в Институте психологии РАН Тимофей Нестик.
«Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы, и человек найдет такую конструкцию, которая сделает для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой. Так он вновь находит точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора», — объяснил он.
По данным опроса, проведанного Институтом психологии РАН летом 2021 года, среди 2 тыс. горожан, 62% тех, кто не планировал делать прививку в ближайшее время, говорили о том, что именно знакомые врачи не советовали им прививаться от коронавируса.
По словам профессора, такая позиция медиков может быть обусловлена как специализацией, уровнем знаний, так и снижением социального доверия, негативным опытом реформ и психологическими травмами, накопившимися за пандемию.
В вопросе вакцинации люди прислушиваются в первую очередь к мнению знакомых врачей, поэтому важно, чтобы на уровне поликлиник, врачи были солидарны друг с другом и рекомендовали вакцинироваться при отсутствии противопоказаний, говорит Нестик. Речь не идет о том, что заставлять медиков говорить одно и то же или согласовывать высказывания в Минздраве, уточняет он, но именно от врачей первого и среднего звена должны идти коллективные обращения, популяризирующие вакцинацию.
В медучреждениях обсуждения врачей можно организовать в формате мозговых штурмов, где медики разных категорий могли бы поделиться разными мнениями, тревогами и надеждами касательно вакцинации. Это поможет понять, как повысить оказание помощи, как поддержать пациентов во время пандемии, считает Нестик.
В начале ноября Росздравнадзор предписал своим территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, особое внимание рекомендовалось обратить на врачей-антиваксеров.
В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, заявил, что для борьбы с антипрививочниками «в уголовном законодательстве есть статья, которая может быть применена к тем, кто создает угрозу», позднее помощник Мурашко Алексей Кузнецов уточнил, что министр не предлагал ввести уголовную ответственность непосредственно для врачей.
Более того, такие изменения не требуются, так как необходимые положения об ответственности уже предусмотрены действующими законами. К примеру, статья 207.1 Уголовного кодекса предусматривает ответственность для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе, эпидемии), в таком случае нарушителю грозит срок до трех лет лишения свободы. Если распространение данных повлечет тяжкие последствия, гражданину грозит до пяти лет тюрьмы (ст. 207.2 УК).
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