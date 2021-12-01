00:57 (мск), источник: © РИА Новости
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
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Согласно сообщению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с 1 декабря принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: с Бангладеш по маршруту Москва — Дакка (2 рейса в неделю); с Монголией по маршрутам Москва — Улан-Батор (3 рейса в неделю), Улан-Удэ — Улан-Батор (1 рейс в неделю), Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор (по 1 рейсу в неделю).
Также возобновляется авиасообщение с Бразилией по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю); с Коста-Рикой по маршруту Москва — Сан-Хосе (2 рейса в неделю); с Аргентиной по маршруту Москва — Буэнос-Айрес (2 рейса в неделю).
Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном. Так, итальянское направление расширено за счет полетов по маршруту Жуковский — Рим с частотой 2 рейса в неделю.
Со среды количество регулярных рейсов в Азербайджан по маршруту Москва — Баку вырастет до 14 в неделю. Из других аэропортов РФ, откуда возобновлены международные полеты, можно будет выполнять рейсы в Баку до 2 раз в неделю на каждом маршруте. Самолеты смогут летать из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой 2 раза в неделю на каждом маршруте. Также можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек, из всех пунктов России, откуда возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).
Полеты в Казахстан прирастут за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Рейсы в Актобе будут совершаться из Москвы, Петербурга, Казани, в Петропавловск из Петербурга, в Актау из Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.
Также будут выполняться полеты в Атырау из Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.