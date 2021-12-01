11:25 (мск), источник: Газета.Ру
В России с 1 декабря проиндексировали пенсии трем категориям граждан
В России со среды, 1 декабря, проиндексировали пенсии для трех категорий граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».
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В частности, увеличен размер выплат для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет: их выплата к пенсии увеличится вдвое — до 12 088,96 рубля.
Прибавка также полагается тем пенсионерам, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.
На автоматическое повышение пенсии также могут рассчитывать российские граждане, подавшие заявления на перерасчет.
Ранее сообщалось, что в России установлен новый порядок получения услуг Пенсионного фонда. До 1 января 2022 года услуги ПФР в отделениях граждане смогут получить только по предварительной записи, также они могут проконсультироваться через электронную почту. Такой порядок предоставления государственных услуг зарегистрировало Министерство юстиции.