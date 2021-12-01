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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве прощаются с Александром Градским

В театре «Градский холл» в Москве проходит церемония прощания с народным артистом России Александром Градским. Гражданская панихида началась в 10:00 и продлится до 12:00. После музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.

Источник: Александр Казаков, Коммерсантъ

Пришедшие проститься люди, как сообщает корреспондент «Ъ», проходят в главный зал театра, возлагают цветы к гробу и покидают здание.

В день смерти дети Градского просили все СМИ уважать их горе и «право на частную жизнь». На церемонии прощания журналистам разрешили работать только в фойе и на улице перед театром «Градский холл».

Александр Градский умер 28 ноября. Причиной смерти назывался инфаркт мозга.

Артист родился 3 ноября 1949 года. Он стал автором более 18 альбомов, нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Написал музыку более чем к 40 художественным, а также к десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Был членом жюри музыкального шоу «Голос» на «Первом канале».

Александр Градский
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Роман Дорофеев

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