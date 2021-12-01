12:11 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 679.
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МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 837. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 669 718, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в среду.
В относительном выражении прирост составил 0,34%. Новые 2 419 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 2 008 в Московской области, 904 в Самарской области, 868 в Краснодарском крае, 741 в Воронежской области.
В настоящее время болеют 1 028 367 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 679. Всего уже выздоровели 8 364 932 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,5% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 2 769 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 013 в Московской области, 1 512 в Челябинской области, 1 101 в Краснодарском крае, 873 в Республике Крым.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 226 против 1 229 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 276 419 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,86%, следует из данных штаба.
За сутки также умерли 59 пациентов в Санкт-Петербурге, 47 в Московской области, 42 в Краснодарском крае, 39 в Воронежской области, 39 в Нижегородской области.
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 757 против 2 788 днем ранее, до 1 949 474. В относительном выражении прирост составил 0,14%.
Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 94 против 97 днем ранее, до 34 296 (1,76% всех заразившихся).
Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 728 пациентов. За все время выздоровели 1 776 082 человека. В настоящее время в столице болеют 139 096 человек.