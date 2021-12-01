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12:47 (мск), источник: © РИА Новости

Археологи нашли самое древнее в Евразии украшение

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые определили возраст подвески из кости мамонта, обнаруженной в пещере Стайня в Польше — 41500 лет. На сегодняшний день это самый древний предмет декоративного искусства, созданный человеком на территории Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Источник: Antonino Vazzana - BONES Lab

Люди современного вида начали расселение по Центральной и Западной Европе около 42000 лет назад. Примерно к этому же времени относятся самые ранние находки артефактов из кости мамонта с нанесенными на них штрихами или геометрическими мотивами. Однако до сих пор большинство этих изделий трудно было однозначно отнести к украшениям, а также возникали вопросы с их точной датировкой.

В новом исследовании его авторы, ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, Болонского университета в Италии, Вроцлавского университета в Польше, Польского геологического института и Института систематики и эволюции Польской академии наук, приводят доказательства того, что найденный в пещере Стайня в Польше в 2010 году небольшой овальный предмет, выточенный из мамонтовой кости, — это древнейшее в Евразии личное украшение, которым пользовался один из первых представителей Homo sapiens на континенте.

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Кулон, как его называют исследователи, нашли вместе с инструментом из конской кости, известным как шило, и фрагментами костей. Первоначально весь комплекс находок датировали диапазоном от 42 до 37 тысяч лет. Сейчас авторы применили к кулону передовые методы радиоуглеродного датирования и уточнили его возраст.

«Определение точного возраста этого украшения было основополагающим для идентификации его культурной принадлежности, и мы очень довольны результатом», — приводятся в пресс-релизе Института эволюционной антропологии Макса Планка слова первого автора статьи Сахра Таламо (SahraTalamo), директора радиоуглеродной лаборатории Болонского университета.

«Использование самых последних методических достижений в области радиоуглеродного метода позволяет минимизировать объем выборки и получать высокоточные даты с очень малым диапазоном ошибок. Если мы хотим серьезно решить спор о том, когда в палеолитических группах возникло искусство, нам необходимо датировать эти орнаменты с помощью радиоуглерода, особенно те, которые были обнаружены во время прошлых полевых исследований или в сложных стратиграфических последовательностях», — добавляет ученый.

Декор кулона включает более 50 точек, организованных в виде неправильной петлевой кривой. Аналогичные узоры в виде выровненных линий точек археологи находили на артефактах из горного массива Швабская Юра на юго-западе Франции, также относящихся к раннему периоду расселения Homo sapiens по Европе.

При изучении кулона авторы использовали методы микротомографического сканирования и 3D-моделирования, которые позволили виртуально реконструировать подвеску и провести точные замеры.

«Это украшение демонстрирует большой творческий потенциал и необычайно развитые ручные навыки членов группы Homo sapiens, которые занимали это место, — говорит еще один автор исследования Виолетта Новачевска (Wioletta Nowaczewska) из Вроцлавского университета. — Толщина пластины составляет около 3,7 миллиметра, что свидетельствует о поразительной точности вырезания углублений и двух отверстий для ее ношения».

Ученые предполагают, что узор углублений, подобный более поздним украшениям, найденным в других частях Европы, мог представлять собой охотничьи счета, где отмечалось количество убитых животных, или обозначения, соответствующие месячному циклу Луны или Солнца.

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