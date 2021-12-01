13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде устроили для обезьян пир за три тысячи долларов (видео)
Фестиваль обезьян проходит в регионе ежегодно.
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В провинции Лопбури в центральном Таиланде в конце ноября прошел традиционный фестиваль обезьян. В ходе праздника животных, которые считаются полноправными горожанами и местной достопримечательностью, накормили двумя тоннами овощей и фруктов. По сообщению местных СМИ, на празднование фестиваля было потрачено около трех тысяч долларов.
Этот праздник жители Лопбури устраивают ежегодно с 2007 года в благодарность обезьянам за то, что они привлекают туристов в регион, известный как «Провинция обезьян». В этом году на праздник собралось огромное количество как самих животных, так и людей, в том числе и туристов. В 2020 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса.
Екатерина Гура