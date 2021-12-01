На Бали пауки «захватили» местную деревню

В соцсетях в конце ноября стал вирусным ролик, снятый очевидцем в небольшой деревушке Кинтамани на Бали. Там целые улицы захватили пауки, которые расположились прямо над головами местных жителей.
На видео можно увидеть членистоногих, раскачивающихся на ветру на своей паутине, которой оплетены столбы, провода и крыши домов.
Ролик, опубликованный на ресурсе Reddit, быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Пользователи в комментариях отмечают, что это зрелище хоть и вызывает у них чувство страха, зато жителям этой деревни можно не бояться малярийных комаров и других вредных насекомых.
Также в комментариях пояснили, что попавшие на видео пауки на самом деле совсем не опасные.