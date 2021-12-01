14:18 (мск), источник: ТАСС
В Красноярске открыли самую длинную лестницу в России
Протяженность объекта составляет 1,2 км.
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КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Лестницу на Торгашинский хребет, одно из популярных мест отдыха, открыли в Красноярске в среду. Ее протяженность составляет 1,2 км — это самая длинная лестница в России, говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.
В западной части Торгашинского хребта разработаны и промаркированы более 100 км туристских троп, однако добираться до них было проблематично из-за отсутствия обустроенных дорог и подъемов.
«Лестница на Торгашинском хребте самая длинная в России: насчитывает 1 683 ступени, общая протяженность маршрута — 1 200 м, перепад высот — 240 м. Она начинается на территории лагеря “Гренада”, там оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, теплым бесплатным туалетом», — говорится в сообщении. Уточняется, что при возведении туристического объекта воздействие на природный ландшафт было минимальным.
Реализация проекта позволила соединить две достопримечательности краевого центра — Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы» — в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп. В следующем году планируется продолжить обустройство троп и видовых площадок. «Окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки, в последние годы, когда мы их обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости. Уверен, что эта лестница будет одной из самых популярных», — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Усса. Вход на лестницу будет действовать с 8:00 до 22:00 по местному времени.
Хребет находится на юго-западной окраине Красноярска недалеко от национального парка «Красноярские столбы». С вершин Торгашинского хребта открывается панорамный вид на город.