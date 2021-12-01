15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен череп ранее не известной хищной морской рептилии
Она охотилась на крупную рыбу и других морских пресмыкающихся.
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Ученые из Канады, Колумбии и Германии обнаружили в Колумбии метровый череп доисторического животного, ранее не известного науке.
По форме и длинному «клюву» исследователи заключили, что это может быть родственник ихтиозавров — морских рептилий раннего юрского периода. Он жил примерно 130 миллионов лет назад.
Однако ихтиозавры обладали маленькими зубами одинакового размера, эта же загадочная рептилия имела «убийственный арсенал» клыков, позволяющих охотиться на крупную добычу — большую рыбу и других морских рептилий.
Дальнейший анализ показал, что ученые отыскали новый вид ихтиозавров, который заставит науку пересмотреть эволюцию этих животных. Он получил название Kyhytysuka, что на языке коренных жителей центральной Колумбии означает «тот, который режет чем-то острым».
По мнению исследователей, этот вид происходит из важного переходного этапа — раннего мела, который пришел на смену юрскому 145 млн лет назад. В это время Земля выходила из относительно прохладного периода, уровень моря поднимался, а суперконтинент Пангея разделялся на северную и южную части.
Многие классические морские экосистемы юрского периода навсегда изменились. На смену глубоководным ихтиозаврам, плезиозаврам с короткой шеей и морским крокодилам пришли плезиозавры с длинной шеей, морские черепахи и мозазавры. Теперь, как оказалось, среди новых существ был и «гиперплотоядный» ихтиозавр — один из последних представителей своей эволюционной ветви.
Анна Лысенко