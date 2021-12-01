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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам объяснили необходимость сокращения действия ПЦР-теста

Сокращение сроков действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов может быть связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вирусолог Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Источник: AP 2021

«Правильнее говорить не о том, сколько будет действовать тест, а насколько актуальные, адекватные и корректные будут результаты ПЦР-тестов, учитывая, что все стремительно меняется», — сказал специалист.

Он рассказал, что существует регламент, согласно которому средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции — два-три дня. Спустя это время вирус может проявиться в скрытой форме, а ПЦР-тест, который был отрицательным, станет положительным, объяснил вирусолог.

«Сокращение до 48 часов может быть связано с ухудшением эпидемиологической ситуации, с наличием такого очага, где проводится такое тестирование», — отметил Викулов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о сокращении до 48 часов сроков действия ПЦР-тестов. По ее словам, такое решение принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса.

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