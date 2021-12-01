17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Национальный парк в Приморском крае показал соседей амурского тигра
В фотоловушки попали медведи, олени, рысь и другие лесные обитатели.
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Сотрудники Национального парка «Бикин» в Приморском крае опубликовали подборку фотографий, сделанных фотоловушками на их территории. Главный обитатель парка — амурский тигр — на снимки не попал, зато перед камерой покрасовались его многочисленные соседи.
На фото можно полюбоваться на медведей, оленей, косуль, енотовидных собак, кабанов, рысей, куниц и других обитателей Национального парка.
Екатерина Гура