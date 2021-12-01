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21:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: жевательная резинка против вируса

Пока коронавирус продолжает мутировать, ставя под угрозу иммунную защиту как переболевших, так и привитых, американские учёные решили зайти с другой стороны. Они изобрели жевательную резинку, которая способна обезвреживать вирусные частицы прямо во рту, поскольку именно там, в слюне, они первым делом начинают активно размножаться, попав в организм.

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Ученые надеются, что жевательная резинка поможет снизить риск дальнейшей передачи инфекции больными | Источник: GETTY IMAGES

Идея исследователей состоит в том, чтобы «обмануть» вирус, выдав за настоящие клетки отдельные белковые молекулы. Так чтобы они блокировали вирус, не позволяя ему размножаться.

Известно, что вирус прикрепляется к белку ACE2, расположенному на поверхности некоторых видов клеток и выполняющему роль рецептора. Так что учёные Университета Пенсильвании в Филадельфии создали жвачку с высоким содержанием этого белка, который также встречается и в клетках многих растений.

Клинических испытаний на людях пока не проводили, но в лабораторных условиям метод показал очень неплохие результаты. Даже 5 мг белка в жевательной резинке оказывалось достаточно, чтобы существенно снизить проникновение вируса в клетки. А 50 мг снижали его активность на 95%.

Впрочем, праздновать победу над пандемией пока рано. Нередко то, что отлично работает в пробирке, не выдерживает проверку реальностью.

Всё же условия у нас во рту сильно отличаются от лабораторных. Неизвестно, как повлияет на эффективность резинки температура ротовой полости и живущие там колонии бактерий. Кроме того, совершенно непонятно, как долго жвачка будет эффективно выполнять свою функцию. Да и использованный в ходе опытов искусственный аналог коронавируса, хоть и сильно похож на настоящий SARS-CoV-2, а всё же значительно короче и проще по составу.

Во всяком случае пока разработчики говорят о применении жвачки не для профилактики, а только чтобы снизить риск дальнейшей передачи инфекции больными — например, в условиях больничного стационара.

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