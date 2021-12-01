Ученые узнали, чем питались строители Стоунхенджа

Эксперты из организации English Heritage провели раскопки возле стен Даррингтона — близлежащего поселения, в котором жили строители Стоунхенджа примерно в 2500 году до нашей эры.
Новые археологические данные свидетельствуют о том, что древние рабочие питались не только мясом и молочными продуктами, как было известно ранее.
Они также собирали и готовили фундук, терн, яблоки и другие фрукты. Кроме того, ученые предполагают, что орехи и фрукты могли также готовиться в виде пирогов и сладкой выпечки на плоском камне или в керамическом горшке, нагретом на углях по примеру валлийского пирога.
Археологи отмечают, что пока не нашли прямых доказательств того, что древние британцы готовили кондитерские изделия, но люди в то время знали, как выращивать зерновые культуры, и могли делать выпечку из пшеничной, ореховой или желудевой муки, чтобы делать пироги с фаршем. О том, что возможно они готовили и сладкие пироги, косвенно свидетельствуют остатки обугленных остатков фруктов.
Считается, что строители Стоунхенджа на равнине Солсбери в Уилтшире ели свинину, говядину и молочные продукты, но до сих пор было неясно, употребляли ли они более сладкую пищу.