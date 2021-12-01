В Китае заявили об открытии антитела против всех штаммов SARS-CoV-2

При анализе антител к коронавирусу SARS-CoV-2, которые вырабатывались в людях, тяжело переболевших COVID-19, китайские молекулярные биологи обнаружили универсальное антитело 35B5, которое эффективно действует против всех штаммов этого коронавируса.
Информация об этом открытии была опубликована в электронной библиотеке bioRxiv. На публикацию обратило внимание агентство ТАСС.
«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный участок не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — говорится в публикации.
Антитело 35B5 обнаружили во время масштабного исследования, когда образцы антител брали из организмов тяжело переболевших COVID-19 людей и изучали, какие участки вируса они атакуют.
Опыты показали, что 35B5 с одинаковой эффективностью боролось как с бета-штаммом, так и с дельта-штаммом. Действие антитела уже проверили на мышах: оно защитило всех грызунов от гибели и серьезных повреждений легких. В статье говорится, что антитела других типов, выбранные для эксперимента, не показали такой же эффективности против всех штаммов, их действие ослаблялось после мутации коронавируса.
Снимки, сделанные с помощью электронного микроскопа, показали, что 35B5 соединяется с той частью S-белка коронавируса, которая практически не меняется во всех известных мутациях SARS-CoV-2.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса B.1.1.529, который был выявлен в ЮАР, греческую букву омикрон (O). Эксперты пришли к выводу, что очередная разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением инфекции.
Штамм «омикрон» — не наследник «дельты», которая вызвала новую волну COVID во всем мире. Он развивался по другой линии. Однако количество мутаций, обнаруженных в нем — более 80 по сравнению с исходным вариантом, — отличает его от других вариантов SARS-CoV-2. Причем около 30 мутаций коснулись спайк-белка коронавируса, которым он прикрепляется к здоровой клетке. Именно против этого белка направлено действие большинства вакцин, разработанных против COVID.
Ранее об опасности нового штамма предупредил министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала. Он заявил, что вариант вируса, который был выявлен 11 ноября, опасен, и сообщил о новых ограничениях при посещении страны.
30 ноября Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что в Евросоюзе выявлены как минимум 44 носителя нового штамма коронавируса в 11 странах. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось тяжелого течения болезни и не было летальных исходов: все случаи или протекали бессимптомно, или сопровождались состоянием средней тяжести.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны обсудить вопрос об обязательной вакцинации: несмотря на все усилия властей и поставки в Европу более 1 млрд доз вакцин, более трети жителей стран союза все еще остаются непривитыми.