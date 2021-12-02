Москвичи могут получить медотвод от вакцинации по новым правилам

Число людей с противопоказаниями к иммунизации в столице и в целом по России подсчитать пока не представляется возможным. Как выяснил «Ъ», в большинстве регионов не ведут такую статистику. Кроме того, нет и единых правил нахождения людей с медотводами в «зонах, свободных от ковида». Например, в Москве им нужен свежий ПЦР-тест, в Крыму и Севастополе достаточно справки из поликлиники, а в Пермском крае медотвод не дает права посещать ряд общественных мест даже с отрицательным тестом на ковид.
С 1 февраля 2022 года на федеральном уровне вводится контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации против COVID-19. Как следует из приказа Минздрава № 1053н (издан в октябре), регионы должны направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке в единый портал государственных услуг. Граждане, в свою очередь, получат медотвод — справку, оформленную в системе ЕМИАС по форме, утвержденной Минздравом России. Региональные поликлиники по просьбе пациентов выдают такие документы с начала прививочной кампании, однако до сих пор единого формата не было.
Власти Москвы уже в четверг начинают выдавать медотводы по новому алгоритму.
Они первыми откликнулись на задание Минздрава и формируют цифровой регистр в единой цифровой платформе здравоохранения, «чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и, таким образом, минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг», говорится на сайте столичного депздрава.
Для получения медотвода, рассказали «Ъ» в департаменте, необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике.
Чиновники уточняют, что перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, невелик: рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.
«Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью, — заявили в депздраве. — Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет. Специалист осмотрит пациента, оценит его состояние, изучит историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования».
В соответствии с временными рекомендациями Минздрава о вакцинации, врач, если колеблется, предоставлять освобождение или нет, может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В нее входят, помимо профильных главных внештатных специалистов депздрава Москвы, разработчики вакцины, которые помогают медикам с перечнем противопоказаний. Ранее депздрав уточнял, что среди членов комиссии будет замдиректора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.
В департаменте здравоохранения не смогли предоставить данные о количестве москвичей, получивших освобождение от прививки по медицинским показаниям. В Минздраве РФ также оперативно не сообщили число россиян с противопоказаниями к прививке.
Как выяснил «Ъ», не ведется такая статистика и в большинстве регионов. Из опрошенных 28 субъектов только в Татарстане знают число граждан, получивших медотвод, — около 12 тыс. по данным на 26 ноября (0,31% от населения республики).
Кроме того, в среду первый вице-губернатор Южного Урала Ирина Гехт сообщила, что в Челябинской области из-за противопоказаний не могут сделать прививку 600 человек. В Ростовской области объяснили невозможность обобщить информацию тем, что цифра «плавающая», так как медотводы, как правило, выдаются на определенный срок.
Напомним, в ноябре правительство внесло в Госдуму проект поправок к действующему законодательству, регулирующих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Согласно проекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у получивших медотвод.
При этом россияне с противопоказаниями к иммунизации просят разработать для них специальные QR-коды, которые имели бы «силу свободного передвижения по стране». Петиция с таким требованием группы пациентов с тяжелыми аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями набрала почти 100 тыс. подписей. Ее авторы указывают, что оказались ущемлены в правах: они не могут сделать прививку по объективным причинам и при этом лишены возможности посещать общественные места и даже пользоваться городским транспортом в регионах, где введены соответствующие ограничения.
«Ъ» попытался выяснить в Минздраве, вводят ли законопроекты такие же права для граждан с медотводом, как для вакцинированных и переболевших, однако ответ не получил. В настоящий момент регионы самостоятельно регулируют эту сферу.
Так, в московском оперштабе напомнили, что москвичам, которые не привиты, не болели коронавирусом или имеют медицинский отвод от вакцинации, для получения QR-кода необходимо сдать ПЦР-тест в общем порядке.
Медотвод и ПЦР-тест для посещения общественных мест, доступ в которые ограничен, нужно предъявлять жителям Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Астраханской, Иркутской, Ульяновской, Ростовской, Свердловской областей, Красноярского края, Хакасии, Удмуртии.
Отметим, во вторник Роспотребнадзор из-за потенциально опасных свойств нового штамма коронавируса «омикрон» принял решение сократить срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.
В оперштабе по борьбе с коронавирусом Ставропольского края признались, что пока не разработали правила нахождения невакцинированных людей с медотводами в «свободных от ковида» зонах. В Пермском крае медицинское освобождение от прививки не дает право посещать культурные мероприятия, торгово-развлекательные центры и заведения общепита даже при наличии проведенного в срок отрицательного ПЦР-теста. В то же время в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Томской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской областях, республиках Бурятия, Тува и Алтай, в Крыму и Севастополе, в Забайкальском и Краснодарском краях для посещения публичных мест достаточно справки о противопоказаниях к иммунизации из поликлиники. В Татарстане власти ввели так называемые республиканские QR-коды, которые выдаются и людям с медотводами, а также тем, кто получил только первый компонент вакцины.
По мнению специалистов, процент россиян, которым положены постоянные медотводы, небольшой: 2% по оценке доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенского, «не более 10%» — по оценке заместителя главврача сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елены Ткач.
Эпидемиолог Антон Барчук и вовсе полагает, что медотвод надо давать только людям, у которых зафиксирована побочная реакция на конкретную вакцину или компонент этой вакцины. По его мнению, нужна просветительская работа не только с гражданами, но и с медицинским сообществом, которое «не привыкло к программам вакцинации такого масштаба среди взрослого населения».
Елена Ткач считает, что QR-коды данному контингенту, кроме детей, выдавать не нужно: «Непривитым лучше не посещать общественные места и соблюдать лечебно-охранительный режим». Сергей Вознесенский согласен, что люди с противопоказаниями в группе риска по тяжелому течению болезни, поэтому им рекомендовано как можно чаще проверяться. «Но нельзя устраивать дискриминацию по какому-либо признаку», — заключает Вознесенский.
Наталья Костарнова; региональная сеть «Ъ»