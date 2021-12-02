Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет проданы в Лондоне за $1,26 млн

Письмо, адресованное графу Петру Румянцеву, было написано 20 апреля 1787 года. Императрица указывает графу на необходимость заводить во вверенных ему губерниях практику «прививания оспы, которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет».
«Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек», — пишет Екатерина II, советуя увеличить жалование врачам, умеющим делать прививки.
Екатерина II еще в 1768 году первой в России привилась от оспы сама и настояла на том, чтобы после нее был привит и наследник престола Павел Петрович. В то время прививка делалась методом вариоляции — здоровому человеку надрезали кожу на руке, помещая туда биоматериал больного. Привитый человек как правило заболевал легко и получал иммунитет, однако существовали и риски, о которых было известно императрице.
По словам устроителей аукциона, продемонстрированное Екатериной II мужество и стремление бороться с болезнью, унесшей сотни миллионов жизней, особенно актуальны во время пандемии COVID-19.
Портрет работы Левицкого стал топ-лотом торгов, на которых также было за 915 тыс. фунтов (1,21 млн фунтов) реализовано полотно Генриха Семирадского (1843−1902) «Превратности судьбы (Потерпевший кораблекрушение)».
Неделя торгов произведениями русского искусства традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо MacDougall’s участие в «русской неделе» традиционно принимают аукционные дома Christie’s, Sotheby’s, и Bonhams. В этом году выручка Sotheby’s от «русской недели» составила 17,7 млн фунтов (23,6 млн долларов), а Christie’s — 11,1 млн фунтов (14,8 млн долларов).