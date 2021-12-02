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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Минприроды объяснило идею о сокращении числа заповедников

Министерство природы России объяснило идею о сокращении числа заповедников и увеличении зарплат сотрудникам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в ведомстве, такой сценарий является одним из возможных вариантов преобразования системы Особо охраняемых природных территорий России (ООПТ) в связи с принятием Стратегии развития до 2030 года.

На данный момент вопрос находится на этапе идеи и предложения.

В Минприроды уточнили, что в настоящее время рассматривается несколько предложений. При их реализации ослабление государственной системы охраны заповедных территорий и сокращение численности сотрудников недопустимы.

Ранее РИА Новости сообщило, что укрупнение заповедников в России может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий и сокращению их штата более чем на 400 человек. Это, в свою очередь, позволит увеличить среднюю зарплату работников.

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