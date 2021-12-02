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04:17 (мск), источник: ТАСС

Минпросвещения сформирует новый федеральный перечень учебников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Существующий федеральный перечень школьных учебников в России не содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов, идет работа по формированию нового списка, говорится в письме Минпросвещения для регионов, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Минпросвещения информировало, что с 1 сентября 2022 года прекращается прием на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования, которые были утверждены Министерством образования и науки РФ в 2009 и 2010 годах. Это связано с тем, что в 2021 году вступили в силу обновленные стандарты.

«В настоящее время федеральный перечень учебников не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021. Принимая во внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России <…> ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021», — говорится в документе.

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Отмечается, что в переходный период школы могут использовать любые учебно-методические комплекты из перечня. Также должна быть изменена методика преподавания «учебных предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов».

Федеральный перечень учебников — это список изданий, допущенных для использования в российских школах.

В июле Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении ФГОС. Как сообщается на сайте Министерства просвещения РФ, в обновленных стандартах сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня. ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

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