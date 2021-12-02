В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину

Ранее пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов ранее рассказал РИА Новости о том, что корову на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия.
«На днях от СХПК “Мындагай” семье Сокольниковых передали корову», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей Сокольниковым.
«Я сегодня разговаривал с Алексеем, он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе. Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя — Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов», — приводятся слова Николаева.