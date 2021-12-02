Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

По данным опроса, эта сумма выросла на 12 тысяч рублей по сравнению с январем и стала самой высокой с 2017 года, когда респонденты указывали зарплату в 184 тысячи рублей в месяц.
Мужчины назвали большую сумму, чем женщины: 203 тысячи против 155 тысяч. Запросы молодежи до 24 лет оказались ниже средних показателей — 126 тысяч в месяц.
Среди городов на первом месте по ожиданиям стоят Москва и Владивосток. Запросы жителей здесь превысили 200 тысяч рублей. Наименьший показатель исследование выявило в Рязани и Оренбурге (140 и 138 тысяч, соответственно).
Опрос проходил с 1 по 29 ноября 2021 года по всей России. В нем участвовали 2,5 тысячи человек в общем опросе и 19,5 тысячи респондентов из городов с населением более полумиллиона жителей.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что с возрастом желаемая человеком зарплата увеличивается, и к 45 годам этот показатель может увеличиться на 50−60%.