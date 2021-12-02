Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен так охарактеризовал очередные «шокирующие предсказания»: «Главная тема предсказаний на 2022 год — революция. В нашем обществе и экономике, которые страдают от неравенства, растет напряжение. А учитывая неспособность нынешней системы решить эту проблему, а также нашу потребность смотреть в будущее с фундаментальной точки зрения, вопрос о возможности революции не стоит — непонятно лишь то, когда и как она произойдет».
Банк подчеркивает, что «тема революции в предсказаниях на 2022 год может создавать негативные ассоциации»: «Для многих из нас слово “революция” означает Французскую революцию 1789 года с призывом к “свободе, равенству и братству” или русскую революцию с принципами “уничтожения капитализма”. Но наша цель — более широкое определение революции: не физическое свержение правительств, а моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении, а также отказ от прежних парадигм… Нам нужно больше свободы от правительства в некоторых областях, таких как менее жесткая денежно-кредитная политика и моральные риски непродуктивной поддержки рынков».
Одним из возможных потрясений глобального характера банк считает вероятность нового витка холодной войны и космической гонки. «Последние испытания гиперзвуковых ракет вызывают все большее чувство незащищенности, поскольку эта технология делает устаревшей традиционную и даже ядерную военную технику. В 2022 году начнется массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих военных сил, поскольку ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей», — говорится в докладе. Saxo Bank напоминает, что летом 2021 года Китай провел испытания гиперзвукового аппарата, который может выходить на низкую орбиту, а затем входить в атмосферу и лететь к цели.
В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос станут ядром нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах — экономическом и военном.
К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС.
Еще одним потрясением глобального характера банк считает возможное замедление планов по прекращению использования ископаемого топлива. «Столкнувшись с быстрорастущими ценами на сырьевые товары и все более невероятным путем к углеродной нейтральности, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и десять лет соответственно, — полагают аналитики банка.— План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители».
Технологический рынок также ждут мощные потрясения. «Молодежь покинет платформы Facebook в знак протеста против использования персональных данных в целях извлечения прибыли. Попытка материнской компании Facebook — Meta — вернуть их обратно с помощью Метавселенной не увенчается успехом. Во многих отношениях Facebook внезапно окажется в эпицентре культурной войны между молодыми людьми младше 40 лет и взрослыми старше 40 лет. В 2022 году инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании», — отмечает Saxo Bank. Аналитики не исключают, что Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok, вкладывая миллиарды долларов в создание «жуткой Метавселенной», которая направлена на более пристальное наблюдение за пользователями, чем когда-либо прежде, и на возвращение молодых людей во вселенную Meta-платформ.
Работа еще одного технологического лидера, музыкального стримингового сервиса Spotify, также может быть нарушена из-за появления новой цифровой платформы на основе NFT (невзаимозаменяемые токены — non-fungible tokens). Saxo Bank отмечает, что 2021 год стал годом бурного роста популярности NFT. Сценарий использования NFT может оказаться особенно привлекательным в качестве следующего шага технологий для производителей контента в музыкальной индустрии. «Музыканты чувствуют себя несправедливо обделенными нынешними моделями разделения доходов от ведущих стриминговых платформ, таких как Spotify и Apple Music. Музыканты готовы к переменам. В 2022 году новая технология на основе блокчейна поможет авторам вернуть свою справедливую долю доходов индустрии, — считают в датском банке.— Используя NFT, а точнее умные блокчейн-контракты, артисты могут распространять музыку непосредственно среди слушателей без участия централизованных посредников, отслеживая свои доходы и даже получая оплату в режиме реального времени, а слушатели будут знать, что деньги, которые они платят, идут непосредственно артисту», — прогнозирует банк.
В политике Saxo Bank не исключает конституционного кризиса после промежуточных выборов в США. «После промежуточных выборов США окажутся в тупике в том, что касается подтверждения окончательных результатов выборов в Сенат и Палату представителей, что приведет к сценарию, при котором новый состав Конгресса не сможет собраться на свое первое заседание 3 января 2023 года. Джо Байден будет управлять (страной.— “Ъ”), выпуская указы, а демократия в США “зависнет”, поскольку даже демократы выступят против Верховного суда… В начале 2023 года надвинется полномасштабный конституционный кризис»,—- говорится в прогнозе банка. Такая ситуация может существенно отразиться на рынке из-за крайней нестабильности активов США. «Доходность казначейских облигаций США вырастет, а доллар США упадет из-за хеджирования от “экзистенциального кризиса” в крупнейшей экономике мира и эмитенте мировой резервной валюты», — полагают аналитики датского банка.
Одним из мощнейших потрясений в науке и общественной жизни банк считает возможность ключевого прорыва в биомедицине, который принесет перспективу продления продуктивной взрослой жизни и средней продолжительности жизни на срок до 25 лет.
«В поисках средств по замедлению естественного процесса старения с помощью растущего арсенала передовых технологий — от терапии до “первичного редактирования” на уровне ДНК — исследователи изучают процессы, лежащие в основе того, как мы стареем. В 2022 году произойдет крупный прорыв в многофакторном подходе, поскольку будет составлен “коктейль” из лечебных средств, который регулирует процессы на уровне клеток, чтобы продлить их жизнь и, следовательно, жизнь всего организма.— заявляет Saxo Bank.— Это недешево, но эффективно. На лабораторных мышах, содержащих ДНК человека, было доказано, что такие средства продлевают их жизнь примерно на 30% и более. Значение этого открытия для людей — возможность того, что средняя продолжительность жизни может быть увеличена на 25 лет или более, а вместе с тем и невероятная перспектива, что в будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. Будущее может быть открыто для пожилых людей, так как новое средство может замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки».
Впрочем, аналитики подчеркивают, что такой прорыв в медицине приведет к возможным этическим, экологическим и финансовым кризисам. «Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчет цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания? Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот “коктейль” доступным для всех? Иными словами, как с этим справятся наша система этических ценностей, политические системы и сама планета?» — задаются вопросом исследователи.