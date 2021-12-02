12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые впечатляющие рекорды ОАЭ показали на фото
ОАЭ и Дубай являются рекордсменами по числу записей в Книге рекордов Гиннесса.
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2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединенные Арабские Эмираты. Седьмой эмират — Рас-эль-Хайма — присоединился к ней в 1972 году.
За 50 лет своего существования ОАЭ превратились в высокотехнологичную и богатую страну, на счету которой самое большое количество официально зарегистрированных мировых рекордов — 425, 60% из которых приходятся на Дубай. Вспоминаем самые впечатляющие из них.
Самое высокое здание в мире
Самым высоким зданием в мире является дубайский небоскреб Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров (163 этажа). Высота смотровой площадки — 555 метров. Строился Бурдж-Халифа 6 лет — с 2004 года по 2010 год.
Кстати, Бурдж-Халифа также является рекордсменом и по лифтам: здесь самый длинный единый лифт — 504 метра, а также самые быстрые лифты — их скорость 10 м/с, что позволяет подняться на смотровую площадку на 124 этаже за минуту.
Самый высокий отель в мире
Самым высоким отелем в мире является отель Gevora в Дубае. Высота здания составляет 356,33 метра. Он был открыт 9 февраля 2018 года. В отеле 75 этажей и 528 номеров. Внутри также расположен ресторан с панорамным видом, открытый бассейн, спа-комплекс и музей автомобилей.
Самый большой фонтан в мире
Пальмовый фонтан (The Palm Fountain), расположенный на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан в мире. Его площадь составляет 1,3 тысячи квадратных метров, а струи воды бьют в небо на высоту 105 метров.
Фонтан оснащен более чем 3 тысячами светодиодных ламп и 7500 различных насадок. Этот разноцветный танцующий фонтан был открыт в 2020 году. Его шоу можно смотреть ежедневно с 19 часов до полуночи.
Самое высокое колесо обозрения
Ain Dubai (Глаз Дубая) — самое высокое колесо обозрения в мире, его высота составляет 250 метров, что на 80 метров выше колеса High Roller в Лас-Вегасе. На нем размещены 48 высокотехнологичных кабин с кондиционерами и круговым панорамным обзором. Одновременно во всех кабинках могут находиться до 1750 человек.
Кстати, кабины могут использоваться как для простого обзора, так и для проведения вечеринок и мероприятий. Полный оборот колесо совершает за 38 минут.
Самый глубокий бассейн
Самый глубокий бассейн в мире Deep Dive Dubai также находится в Дубае. Его глубина составляет 60 метров, что почти на 15 метров глубже предыдущего рекордсмена — польского Deep Spot. Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров пресной воды, температура которой — 30 градусов. На дне бассейна есть сюрприз — подводный город с многоэтажным домом, библиотекой и игровым залом.
Самое наклонное здание в мире
Небоскреб Capital Gate стал известен на весь мир как «Падающая башня Абу-Даби». Его высота составляет 160 метров, а угол наклона здания к западу составляет 18 градусов. Для сравнения: угол наклона знаменитой Пизанской башни равен всего 4 градусам.
Первое офисное здание в мире, напечатанное на 3D-принтере
«Офис будущего», открытый в 2020 году в Дубае у подножия Emirates Towers, попал в Книгу рекордов Гиннесса как «первое в мире коммерческое здание, построенное с помощью 3D-печати». Здание площадью 250 квадратных метров является рабочим офисом Дубайского фонда будущего (DFF). Оно было напечатано с помощью строительного 3D-принтера всего за 17 дней, а его установка заняла два дня.
Рекордный комплекс Global Village
Мультикультурный семейный парк Global Village в Дубае, основанный еще в 1997 году, является настоящим рекордсменом. На его счету целых 25 подтвержденных мировых рекордов. Среди них: самое большое количество светодиодных фонарей на автомобиле, самая большая музыкальная мозаика на видеоэкране, самый большой подводный сетчатый светодиодный экран, самый большой стол для пикника и многие другие.
Екатерина Гура