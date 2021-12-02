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15:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самый древний фейспалм в мире? В Перу найдена мумия, закрывающая лицо руками

В Перу найдена необычная мумия, закрывающая лицо руками. Ей может быть до 1200 лет.

Источник: BBC News Русская служба

По мнению археологов, она была захоронена еще до возникновения на территории нынешнего Перу империи инков.

Помимо нехарактерного положения рук археологов удивило то, что все тело мумии было перевязано веревками. Предполагается, что такова была местная традиция захоронения.

Находка была сделана на раскопках в местности Кахамаркилья неподалеку от Лимы, столицы Перу.

В месте захоронения также были найдены сосуды с различными травами, предположительно, служившие подношениями.

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