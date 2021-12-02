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15:45 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор ввел 14-дневный карантин для приезжающих из ЮАР

Власти России ввели двухнедельный карантин для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда». В стране был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

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Источник: Reuters

«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).

О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм омикрон пока не выявлен.

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