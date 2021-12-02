Проценко назвал количество ложноотрицательных ПЦР-тестов: почти треть

Проценко отметил, что такое соотношение не только в России, но и в мире.
Дело в том, что даже при наличии коронавирусной клиники ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30% случаев. И не только у нас, это мировая статистика.
Ранее он сообщил, что медики в России научились оперативно реагировать на волны пандемии COVID-19, в частности, увеличивая количество коек и госпиталей. При этом врач подчеркнул, что есть проблемы в системе здравоохранения. По его словам, речь идет о недостатке кислорода, кадровых вопросах и выгорании медперсонала.