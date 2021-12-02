На британском пляже нашли самую редкую в мире черепаху

Эш Джеймс, прогуливаясь со своей семьей по пляжу Талакр во Флинтшире, Уэльс, обнаружил на песке маленькую черепаху. Британец отметил, что ни разу в жизни не видел таких черепах в этом районе, а потому немедленно сообщил о находке специалистам Морского зоопарка Англси.
Прибыв на место, эксперты по морским животным были крайне удивлены. Оказалось, что на британский берег вымыло самую редкую черепаху в мире — атлантическую ридлею. Эти черепашки находятся на грани исчезновения и занесены в Международную Красную книгу. Любопытно, но обитают они только в Мексиканском заливе.
Как черепаха оказалась более чем в восьми тысячах километров от дома — большая загадка. Специалисты полагают, что, скорее всего, всему виной был шторм Арвен, который сбил животное с курса в Атлантическом океане, и оно просто заблудилось.
К счастью, черепаху-путешественницу вовремя обнаружили люди, иначе она, несомненно, погибла бы. Сейчас гостья находится в безопасности в Морском зоопарке Англси, где восстанавливает свои силы. По словам персонала, если все будет хорошо, то в следующем году они отправят черепаху обратно домой, но уже в сопровождении специалистов.