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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США

Тысячи людей пришли посмотреть на праздничную церемонию в Рокфеллер-центр.

6
фотографий
6
фотографий

На площади у Рокфеллер-центра на Манхэттене в Нью-Йорке состоялось 89-я ежегодная церемония зажжения главной рождественской ели страны. Посмотреть на торжественное открытие елки пришли тысячи людей — это стало самым большим массовым мероприятием в Нью-Йорке с начала пандемии.

Всех собравшихся у Рокфеллер-центра и следящих за трансляцией по телевидению и в соцсетях развлекали знаменитые музыканты и бродвейские коллективы.

С торжественной речью выступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Сообщается, что в этом году высота главной американской рождественской ели составила 24 метра. 85-летнее дерево привезли в Нью-Йорк 13 ноября из Элктона, штат Мэриленд. Самая большая рождественская ель страны украшена 50 тысячами лампочек и гирляндой, которая в длину достигает около 8 километров. На вершине дерева установлена 400-килограммовая звезда с кристаллами Swarovski.

Екатерина Гура

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