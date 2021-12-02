18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку США
Тысячи людей пришли посмотреть на праздничную церемонию в Рокфеллер-центр.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На площади у Рокфеллер-центра на Манхэттене в Нью-Йорке состоялось 89-я ежегодная церемония зажжения главной рождественской ели страны. Посмотреть на торжественное открытие елки пришли тысячи людей — это стало самым большим массовым мероприятием в Нью-Йорке с начала пандемии.
Всех собравшихся у Рокфеллер-центра и следящих за трансляцией по телевидению и в соцсетях развлекали знаменитые музыканты и бродвейские коллективы.
С торжественной речью выступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Сообщается, что в этом году высота главной американской рождественской ели составила 24 метра. 85-летнее дерево привезли в Нью-Йорк 13 ноября из Элктона, штат Мэриленд. Самая большая рождественская ель страны украшена 50 тысячами лампочек и гирляндой, которая в длину достигает около 8 километров. На вершине дерева установлена 400-килограммовая звезда с кристаллами Swarovski.
Екатерина Гура