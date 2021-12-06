Вход в IT за полцены: как получить востребованную профессию

В сознании большинства людей IT неразрывно связано с необходимостью писать код. На этом месте грустно вздыхают и мысленно прощаются с мечтами о смене профессии все, кто считает себя гуманитариями. Но в реальности все устроено гораздо проще (и куда менее пугающе). Расскажем немного об основных айтишных профессиях.
Технические IT-профессии: где нужно программировать
QA-инженер (в народе — тестировщик): проверяет, как работает код или программа в целом. Это те самые люди, которые всерьез задаются вопросом «А что будет, если зарегистрироваться в приложении с одной почты под десятью именами?». Чтобы работать QA-инженером, нужны внимательность, дотошность и умение смотреть на задачу с неожиданного ракурса.
Специалист по Big Data: человек, который ищет, обрабатывает и сводит воедино огромные массивы данных, а также ищет в них закономерности для построения моделей. Это работа достаточно монотонная, зато необходимая почти во всех отраслях. Без преувеличения, любой крупный бизнес сегодня строится на фундаменте Big Data.
Специалист по инфобезопасности: антагонисты хакеров, такие себе интернет-бэтмены. Следят за тем, чтобы сайты, программы и приложения были защищены от взлома и утечек данных.
Специалист по IoT (интернету вещей): люди, которые делают программное обеспечение для умных девайсов. Колонки с голосовым управлением, системы интеллектуальной парковки, датчики для мониторинга уровня глюкозы в крови — это все IoT. Главное преимущество этой области — практически неограниченное количество концепций, которые можно попробовать воплотить в жизнь.
DevOps-инженер: настоящий дирижер мира программистов. Именно такой специалист подбирает архитектуру приложения, автоматизирует тестирование и проверку кода, собирает обратную связь от пользователей, внедряет улучшения. Параллельно этот человек координирует работу разработчиков, QA-инженеров, системных администраторов и менеджеров.
IT-профессии, где не требуется программирование
Бизнес-аналитик: переводчик с языка заказчика на язык разработчиков. Первые обычно ничего не понимают в нюансах разработки и особенностях кода, а вторые не хотят вникать в бизнес-процессы. Так что бизнес-аналитики — важное связующее звено.
Проджект-менеджер: следит за соблюдением сроков и бюджетов, держит руку на пульсе прогресса разработчиков, корректирует план проекта и подбирает ресурсы. Профессия как раз для тех, кто любит строить планы и выполнять их — и неважно, чего именно эти планы касаются.
Маркетолог: да, программистам и разработчикам тоже необходим человек, который будет продавать их продукты и услуги. Именно для этого в IT приходят люди, которые не разбираются в коде, но могут этот код завернуть в красивую обертку и правильно подать клиенту.
Специалист по IT-консалтингу: удивительно, но в 2021 году далеко не каждый бизнес начал внедрять цифровые решения. Специалисты по IT-консалтингу помогают тем, кто наконец-то решился внедрить цифровую систему учета или перенести свою базу данных в «цифру».
Как выбрать профессию в сфере IT и что для этого нужно
Итак, перечень основных профессий у вас перед глазами. А что же необходимо для того, чтобы овладеть одной из них? В первую очередь… Нет, не английский, не C++ и не знакомство с директором компании. Есть набор качеств и умений, не связанных напрямую со знаниями конкретных технологий и методик.
Итак, для того, чтобы успешно «войти в айти», вам нужны:
- Самодисциплина: учиться придется много и регулярно, так что если вы не привыкли к методичной учебе — у вас будут проблемы
- Понимание того, что лично вам хочется: спросите себя, что вам интереснее? Копаться в данных? Заставлять код работать? Заставлять работать тех, кто заставляет работать код?
- Умение общаться: сегодня айтишникам без этого никуда. Понадобится взаимодействовать с разными людьми: техническими специалистами, руководителями, бизнесменами, клиентами.
- Умение просить о помощи: даже если в выбранной области вы окажетесь трижды тридцать раз гением, с первого раза получаться будет не все. Важно не стесняться обращаться с вопросами к тем, кто более компетентен.
- Мониторить стажировки и вакансии: «стучитесь, и вам откроют». А стучаться стоит во все двери — кто знает, за какой вас ждет головокружительная карьера?
- Вера в себя: и знайте, мы в вас тоже верим.
Вы уже твердо решили, что хотите работать в IT, но не знаете, с чего начать? Научиться и запустить карьеру заново вам поможет программа «Цифровые профессии» — часть нацпроекта «Цифровая экономика». Поучаствовать в ней могут не достигшие пенсионного возраста граждане старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального.
Обучение проходит в онлайн-формате — так что это доступно жителям всех регионов России, и эпоха пандемии никому помешает.
Для участия в программе слушателям необходимо до 30 декабря 2021 года подать заявку на сайте profidigital.ru и самостоятельно либо через работодателя оплатить 50% стоимости обучения. Вторую половину за учащегося внесет государство.
Обучение предполагает глубокое изучение материала: продолжительность всех программ от 250 до 627 академических часов, а длительность обучения составит в среднем от 3 до 9 месяцев в зависимости от интенсивности курса. По итогу обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Так что «Цифровые профессии» — не для галочки; это чья-то путевка в новую жизнь. Может быть, именно ваша?
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на решение задач по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.