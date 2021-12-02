В ООН фиксируют рост мировых цен на продукты четвертый месяц подряд

В ноябре среднее значение индекса продовольственных цен FAO составило 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 г. и на 1,2% превысив октябрьский показатель. Значение этого индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, оказалось на 27,3% выше показателя за ноябрь 2020 г.
Наиболее значительное повышение в ноябре продемонстрировал индекс цен на молочную продукцию, который по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4%.
Мировой спрос на сливочное масло и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из‑за стремления покупателей обеспечить спотовые поставки в ожидании снижения предложения на рынках, отметили в организации. Индекс цен на зерновые в ноябре вырос на 3,1% в сравнению с октябрем, и на 23,2% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.
Цены на пшеницу достигли максимального уровня с мая 2011 года.
«Такое повышение объясняется активным спросом при ограниченном предложении, особенно на высококачественную пшеницу, а также опасениями в связи с несвоевременным выпадением осадков в Австралии и неопределенностью, вызванной возможным изменением экспортных мер в Российской Федерации», — подчеркнули в организации.
Индекс цен на сахар в ноябре оказался на 1,4% выше октябрьского показателя и почти на 40% выше уровня ноября 2020 г. Такой рост был обусловлен, в первую очередь, повышением цен на этанол, однако его сдерживали крупные объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы по экспорту сахара из Таиланда, пояснили в FAO.
Индекс цен на растительные масла снизился на 0,3% по сравнению с зафиксированным в октябре рекордным уровнем. Индекс цен на мясо за месяц снизился на 0,9%, причем снижение продолжается уже четвертый месяц подряд.
«Мировые котировки свинины стали ниже в силу сокращения закупок со стороны Китая, цены на баранину резко упали в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Цены на говядину и мясо птицы в целом оставались на стабильном уровне», — поясняется в обзоре.