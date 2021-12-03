Гинцбург заявил, что адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца «омикрона»

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производители российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к штамму «омикрон», к концу февраля 2022 года. По данным РФПИ, Центр имени Гамалеи уже начал разработку новых версий своих вакцин.
«Это возможно сделать (адаптировать вакцину), надо знать последовательность, она синтезируется. <…> Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике», — сообщил Гинцбург.
Он также добавил, что пока образца «омикрона» в Центре им. Гамалеи нет.
«Я жду [его] от Минздрава или когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим. Так все наши коллекции пополняются», — пояснил Гинцбург.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.