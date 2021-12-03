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01:25 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца «омикрона»

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заготовку адаптированной под новый вариант коронавируса вакцины можно создать, не имея образец нового штамма, в том числе «омикрона», главное — знать нуклеотидную последовательность вируса. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производители российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированной к штамму «омикрон», к концу февраля 2022 года. По данным РФПИ, Центр имени Гамалеи уже начал разработку новых версий своих вакцин.

«Это возможно сделать (адаптировать вакцину), надо знать последовательность, она синтезируется. <…> Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике», — сообщил Гинцбург.

Он также добавил, что пока образца «омикрона» в Центре им. Гамалеи нет.

«Я жду [его] от Минздрава или когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим. Так все наши коллекции пополняются», — пояснил Гинцбург.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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