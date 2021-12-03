Рейтинг туристических порталов РФ составили во ВШЭ

Онлайн-ресурсы оценивали по трем блокам критериев: функционал, наличие и качество мобильного приложения, а также посещаемость. В первый блок вошли 22 параметра, среди которых — наличие на сайте описания достопримечательностей, музеев и театров, интерактивной карты, возможности оставлять отзывы и делиться информацией в соцсетях, доступность на английском языке, наличие сервисов по покупке туров, билетов, сувениров, заказа экскурсий. За каждый из них порталу присуждался 1 или 1,5 балла в зависимости от важности. По сумме баллов ставили итоговую оценку, что означает, на сколько процентов сайт соответствует понятию «идеального».
В пятерку лидеров рейтинга вошли туристические порталы Санкт-Петербурга (56,6%), Московской области (49,2%), два федеральных — Russia.Travel (47,5%) и RussPass (47,1%), а также сайт Новосибирской области (43,1%). В топ-10 попали Саратовская (37,3%) и Псковская области (35,6%), Алтайский край (30,7%), Тульская область (30,5%), Бурятия и Крым (по 29,7%, 10−11 места).
Среди аутсайдеров — Брянская область (6,8%), Ингушетия (5,6%), Калмыкия и Северная Осетия (по 4,2%). Последним в рейтинге стал портал Омской области, который набрал 0,8% от «сайта мечты» для туриста.
Самым посещаемым стал портал Московской области — около 860 тыс. уникальных гостей в месяц.
Сегодня более половины туристов получают информацию и покупают туры онлайн — причем уже не со стационарных компьютеров, а со смартфонов, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
— Сейчас туристических порталов в регионах становится больше, но сказать, что мы достигли в этом вопросе совершенства, нельзя. На некоторых сайтах не актуализируется информация, все они разные по наполнению, и путешественников это отталкивает. Обязательно нужна унификация порталов, чтобы хотя бы не было заметных различий между ними. Нужна и совместимость с федеральными сайтами, — заметил он.
Кроме того, по словам эксперта, субъектам необходимо выбрать свой уникальный символ, с которым они будут ассоциироваться у любого человека. Тогда будет понятнее, зачем ехать в тот или иной регион.