Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год

«Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, гаджеты. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так — куклы, конфеты… А родители все кредит да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь», — так он ответил на вопрос о запросах современных детей.
Он также раскрыл, что хотят получить в подарок взрослые.
«Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я — я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил», — сказал Дед Мороз.
По его словам, среди писем, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40 процентов — от взрослых, даже от бабушек.