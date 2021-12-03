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08:26 (мск), источник: © РИА Новости

Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Современные дети чаще всего просят на Новый год гаджеты, а взрослые — квартиры, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз из московской усадьбы.

Источник: © РИА Новости

«Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, гаджеты. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так — куклы, конфеты… А родители все кредит да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь», — так он ответил на вопрос о запросах современных детей.

Он также раскрыл, что хотят получить в подарок взрослые.

«Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я — я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил», — сказал Дед Мороз.

По его словам, среди писем, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40 процентов — от взрослых, даже от бабушек.

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