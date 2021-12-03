ВОЗ рассказала о влиянии распространения «Омикрона» на регистрацию «Спутника V»

23 октября ВОЗ возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации «Спутника V» для экстренного применения. Представители организации допускали, что сертификация препарата завершится до конца года.
В конце ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Минздрав РФ продолжает диалог с ВОЗ по этому вопросу, ожидается, что повторная инспекция организации прибудет в Россию в декабре.
«Мы видим определенные позитивные подвижки», — уточнил глава РФПИ.
США готовы открыть границы для привитых «Спутником V» после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ. Об этом «Известиям» заявили в Госдепе, информацию подтвердили в американском Центре по контролю за заболеваниями (CDC).
Из ответа обоих ведомств следует, что на российскую вакцину будут распространяться те же правила, что и на индийскую и китайскую: в Штаты допускают граждан, привитых Covaxin и Sinovac — эти препараты из Индии и КНР признаны Всемирной организацией здравоохранения, но не сертифицированы национальным американским регулятором.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Известиям» заявили, что даже после признания «Спутника V» ВОЗ въехать в США россиянам будет сложно из-за проблем с визами: посольство в Москве с мая этого года их не выдает, а в американских диппредставительствах в Казахстане и Турции ближайшие свободные даты собеседования — только с августа 2022 года.