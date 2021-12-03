Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 декабряБхопальская катастрофа, первое в мире СМС и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
04:47 (мск), источник: Известия

ВОЗ рассказала о влиянии распространения «Омикрона» на регистрацию «Спутника V»

Появление нового штамма коронавируса «Омикрон» не замедлит регистрацию «Спутника V». Об этом «Известиям» заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там также уточнили, что у организации пока нет новостей о дальнейшей сертификации «Спутника V».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

23 октября ВОЗ возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации «Спутника V» для экстренного применения. Представители организации допускали, что сертификация препарата завершится до конца года.

В конце ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Минздрав РФ продолжает диалог с ВОЗ по этому вопросу, ожидается, что повторная инспекция организации прибудет в Россию в декабре.

«Мы видим определенные позитивные подвижки», — уточнил глава РФПИ.

Читайте также
Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает «Спутник V»

США готовы открыть границы для привитых «Спутником V» после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ. Об этом «Известиям» заявили в Госдепе, информацию подтвердили в американском Центре по контролю за заболеваниями (CDC).

Из ответа обоих ведомств следует, что на российскую вакцину будут распространяться те же правила, что и на индийскую и китайскую: в Штаты допускают граждан, привитых Covaxin и Sinovac — эти препараты из Индии и КНР признаны Всемирной организацией здравоохранения, но не сертифицированы национальным американским регулятором.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Известиям» заявили, что даже после признания «Спутника V» ВОЗ въехать в США россиянам будет сложно из-за проблем с визами: посольство в Москве с мая этого года их не выдает, а в американских диппредставительствах в Казахстане и Турции ближайшие свободные даты собеседования — только с августа 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Колкости неуместны: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против COVID
Правила деления: как платить налоги тем, кто получает не только зарплату
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь