05:36 (мск), источник: Известия
Ученые открыли секрет выживания бактерий в Антарктиде
Ученые Курчатовского института открыли новый механизм приспособления микроорганизмов к суровым антарктическим условиям. Хорошо известные группы бактерий, обитающие в разных частях мира, в полярной зоне из-за недостатка влаги, тепла и питательных веществ уменьшаются практически до минимально возможных размеров — менее 200 нанометров. По мнению независимых экспертов, у этого научного открытия есть и практическое значение. Например, благодаря пониманию механизма приспособляемости бактерий к экстремальным условиям можно усовершенствовать технологии производства лекарств и селекции морозоустойчивых сельскохозяйственных растений.